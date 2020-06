Uomini e Donne, Tina Cipollari si prende una breve pausa Tina Cipollari, dopo anni di lavoro, prende una breve pausa per scaricare lo stress

Tina Cipollari si prende una pausa da Uomini e Donne. L’opinionista è uno dei personaggi più amati e discussi del programma. La donna è divenuta una presenza essenziale nel programma, non si può più fare a meno delle sue battute al vetriolo. Le suo opinioni, senza mezzi termini, accendono le polemiche ormai da anni all’interno del programma.

L’opinionista infatti, non fa mancare mai le sue battute. Ormai nemica dichiarata di Tina Cipollari è la dama torinese, Gemma Galgani, una delle donne più discusse e criticate nel dating show.

Non sono mancate le occasioni dove, Tina Cipollari ha dichiarato l’amore e la passione per il suo lavoro. Ma questa volta c’è stata una necessità in più. L’opinionista ha deciso di abbandonare, per alcune ore, gli studi di Uomini e Donne.

Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. Tina Cipollari, come dichiara lei stessa, svolge una vita frenetica e piena di impegni, tanto da non poter dedicare del tempo a se stessa o alla sua famiglia. Alla luce del forte stress accumulato, per la sua vita frenetica e dopo molti anni, l’opinionista ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo.

E così la spumeggiante Tina, ha approfittato per recarsi in Salento e godere di una breve pausa dai riflettori. Lo si capisce dalle storie postate sul suo profilo Instagram.

Un brevissimo riposo stra meritato, che ha permesso di riunire la famiglia, rigenerando la calma e la pazienza della regina di Uomini e Donne.

Dalle foto postate sulle store di Instagram della Cipollari si vede una vista mare da togliere il fiato. L’opinionista si è così concessa, dopo anni e anni di lavoro intenso, un po’ di meritato riposo. Quindi da parte nostra non ci resta che augurargli cento di questi giorni.

Ora la stagione di Uomini e Donne sta giungendo al termine e magari Tina Cipollari si concederà qualche altra piccola vacanza, in compagnia del suo compagno Vincenzo Ferrara e i suoi immancabili figli.