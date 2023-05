Uomini e Donne, tradimenti tra due ex protagonista: l’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, due ex protagonisti di “Uomini e Donne” si sarebbero resi protagonisti di tradimenti. La notizia arriva direttamente sui social da due esperti di gossip. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nonostante la nuova la stagione 2022-2023 di Uomini e Donne si è conclusa, le vicende che accadono all’interno del programma condotto da Maria De Filippi continuano ad essere oggetto di numerose chiacchiere sui social. Gli ultimi gossip riguardano due ex concorrenti del trono over.

Nel dettaglio, un utente ha inviato una segnalazione direttamente a Deianira Marzano e Amedeo Venza. Stando al racconto della ragazza, un ex cavaliere l’avrebbe invitata uscire. Lo stesso Amedeo Venza ha pubblicato il messaggio della diretta interessata cancellando però il nome degli ex concorrenti:

Ciao Amedeo sono una ragazza di (paese censurato). Ho i messaggi di (nome censurato) che sta con (nome censurato) del trono over, ti giro tutto. Una sera mi ha chiesto di prendere una birra in macchina. Ma ti rendi conto la sfigataggine? Gente così si merita di essere smascherata. Io gli dissi: ‘sono in pigiama’ e lui mi rispose: che fa, tanto stiamo in macchina’. Tutto questo perché altrimenti lo potevano riconoscere.

Deianira Marzano si è resa protagonista dello stesso gesto pubblicando il messaggio sulle sue Instagram Stories. Queste sono state le parole riportate nella nota:

Ciao Deia sono una ragazza a cui scrive (nome censurato) del trono over, quello che sta con (nome censurato). Ho girato i messaggi anche ad Amedeo, addirittura un giorno mi ha chiesto di prendere una birra in macchina. Perché altrimenti qualcuno poteva fotografarlo, ma che sfigato! Spero esca tutto fuori. Ti giro tutto.

Attualmente si vocifera che gli ex concorrenti del trono over coinvolti nella vicenda siano Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Il motivo di tale ipotesi deriva da una presunta crisi scoppiata tra la coppia qualche settimana fa. In ogni modo, attualmente si tratta solo di voci di corridoio poiché non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia.