Uomini e Donne, un altro tronista ad abbandonare il trono? Ecco di chi si tratta

Senza alcuna ombra di dubbio Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, dopo Federica Aversano, un altro tronista sarebbe pronta ad abbandonare il trono. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Grandi colpi di scena a Uomini e Donne. Dopo l’uscita di Alessandro e Ida e l’abbandono del trono da parte di Federica Aversano, adesso a finire al centro della cronaca rosa è un altro concorrente del programma condotto da Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Stiamo parlando di Federico Dainese. Il celebre tronista, che sembra non avere nessuna stima da parte di Maria De Filippi e Gianni Esperti, sarebbe pronto ad abbandonare il format in onda su Canale 5. D’altronde, nel corso dell’ultimo periodo, il ragazzo ha ricevuto numerose critiche da parte dei telespettatori a causa del suo percorso instabile, con particolare riferimento alla corteggiatrice Monica. Quest’ultima ha scelto di andare via dopo aver accusato il tronista di averla illusa.

Successivamente Federico ha espresso il suo interesse nei confronti di Noemi Sales da cui sembrava essere molto attratto. Tuttavia, stando a quanto riportano alcune anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi, nella registrazione del 4 novembre sarebbe giunta una segnalazione. Quest’ultima riguarda appunto Noemi la quale sarebbe stata pizzicata scambiarsi effusioni con un altro ragazzo al di fuori del format.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Per questo motivo, Federico ha deciso di interrompere la conoscenza e adesso sarebbe rimasto senza corteggiatrici. Inoltre, nello studio di Uomini e Donne non sarebbe giunta ancora nessuna ragazza per conoscerlo. Alla luce di questo sembra che il tronista sia sempre più vicino alla fine del suo percorso, così come è stato per Federica Aversano.