Uomini e Donne, un cavaliere non sarà più presente nel programma: il motivo

L’estate sta finendo e la sua partenza lascerà posto al ritorno dei programmi televisivi più amati. Tra questi non possiamo non citare Uomini e Donne. I fan più fedeli non vedono l’ora che il programma torni nuovamente nelle loro case. Sono molte le indiscrezioni che si aggirano attorno alla trasmissione di Maria De Filippi. Tra le tante, in questi ultimi giorni non si fa altro che parlare dell’assenza, nella nuova stagione, di un cavaliere molto amato.

Quasi tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo di Uomini e Donne. In queste ultime ore un gossip sta interessando il programma. Pare infatti che uno dei cavalieri più amati quest’anno non sarà presente in trasmissione. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Luciano non sarà presente nella nuova stagione del programma

Divenuto celebre grazie a C’è Posta Per Te, Luciano è stato uno dei cavalieri di punta della scorsa stagione di Uomini e Donne. In questi giorni, però, si vocifera che l’uomo non sarà presente nella nuova stagione del programma di Maria De Filippi.

A tutti ha dimostrato di essere un uomo brillante, energico e molto simpatico. Con i suoi balletti ha fatto divertire i fedeli telespettatori della trasmissione. Nonostante ciò, sembra che Lucianino non goda di ottima salute. E questo sembra essere il motivo dell’assenza nella nuova stagione di Uomini e Donne.

I medici, insieme alla redazione del programma, hanno deciso di non far continuare Luciano ad essere presente in trasmissione. Una scelta fatta sicuramente a malincuore ma presa valutando le condizioni di salute dell’uomo.

Non ci resta che aspettare il 19 settembre, data scelta per il ritorno del programma in tv. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che nel programma ci saranno alcune novità, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei nuovi tronisti. Anche quest’anno ne vedremo sicuramente delle belle.