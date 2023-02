Uomini e Donne, Veronica Ursida confessa: “Ecco come ho conquistato Massimo Giletti”

L'ex dama del trono over è diventata opinionista di Non è l'Arena

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio Veronica Ursida. L’ex dama del trono over è stata per molto tempo protagonista del programma di Maria De Filippi e, dopo la sua partecipazione alla trasmissione, la sua vita è cambiata completamente. Forse non tutti sanno che oggi Veronica è diventata opinionista del programma Non è l’Arena di Massimo Giletti.

In un’intervista rilasciata al giornale ‘Donnaspia’, Veronica Ursida ha rivelato in che modo è diventata opinionista di Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti che va in onda su La7. Le sue parole non sono passate inosservate ed hanno attirato l’attenzione di tutti.

Questo è quanto dichiarato dall’ex dama del trono over di Uomini e Donne:

Tutto è iniziato perché ero stata contattata da alcuni agenti di Only Fan ripetutamente. C’è stata una cosa che mi hanno proposto. Di avere un profilo con loro e anche degli incontri esterni alla piattaforma. Io li avevo snobbati completamente, non avevo accettato e non mi interessava. Ma mi cercavano ripetutamente e volevo capire perché. Così ho contattato la redazione di Non è l’arena. Sono stati loro ad aiutarmi a capire quello che queste persone mi stavano realmente proponendo. Anche incontri privati a pagamento.

E, continuando, l’ex dama ha rivelato:

Impensabile, ma da quel momento è iniziato il mio rapporto con la trasmissione. Penso di aver conquistato sia Giletti che la redazione. Sono tutti veramente deliziosi, ogni volta che mi chiamano per le varie puntate c’è una bellissima atmosfera. Forse piacerà come mi presento davanti le telecamere, come parlo, il mio pensiero. Sono molto spontanea, non faccio la moralista e dico esattamente quello che penso. Quello che dovrebbero fare gli opinionisti.

Veronica Ursida e la rivelazione su Uomini e Donne: le parole dell’ex dama

L’intervista dell’ex dama è poi proseguita con alcune dichiarazioni rilasciate in merito al programma di Maria De Filippi. Queste sono state le parole di Veronica Ursida a riguardo: