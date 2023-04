Uomini e Donne, Veronica Ursida contro Tina Cipollari e Gianni Sperti: il motivo

Nel corso delle ultime ore il nome di Veronica Ursida è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex dama di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui non è di certo passato inosservato il duro attacco rivolto ai due opinionisti del programma, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Veronica Ursida contro Armando Incarnato, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Come già anticipato, l’ex dama del programma di Maria De Filippi ha fortemente criticato il comportamento del cavaliere e dei due opinionisti. Riguardo Armando Incarnato, Veronica Ursida si è espressa in questo modo:

Lui sta lì dentro per perdere tempo, non gliene frega niente di trovare una donna. Forse perché c’è qualcuno fuori? Qualche situazione?

Dopo le parole spese nei confronti del cavaliere, l’ex dama si è scagliata fortemente contro Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Nel dettaglio, Veronica Ursida ha accusato i due opinionisti di Uomini e Donne di distruggere chiunque decida di entrare a far parte del programma. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Gianni e Tina distruggono chiunque, ma Armando può tutto. Rassegnatevi perché sta e starà là.

Al momento i diretti interessati hanno deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle parole di Veronica Ursida.

Ricordiamo che in questi giorni Armando Incarnato è costantemente sotto accusa dopo la rivelazione di Aurora Tropea riguardo un presunto provino che il cavaliere avrebbe sostenuto per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. In quell’occasione Armando Incarnato ha minacciato di abbandonare la trasmissione, qualora non fosse stata fatta chiarezza in merito alle voci sul suo conto.