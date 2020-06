Uomini e Donne, Veronica Ursida si sfoga sui social Veronica Ursida frecciatine al vetriolo sui social, cosa è successo?

Ritroviamo sui social la dama Veronica Ursida di Uomini e Donne. La donna è veramente arrabbiata e si sfoga senza freni su Instagram. La stagione di Uomini e Donne è terminata e si è conclusa con la splendida scelta di Giovanna Abate con Sammy Hassan.

I protagonisti di Uomini e Donne nonostante la fine della stagione, non smettono di far parlare di loro. Una di queste è la dama del trono over, che tramite social si toglie qualche piccola soddisfazione. Veronica nell’ultima puntata ha deciso di abbandonare il programma, per seguire Giovanni, il cavaliere con il quale aveva intrapreso una conoscenza. Giovanni però aveva deciso di abbandonare il programma, per via di alcuni dubbi che aveva proprio in merito a Veronica Ursida.

La dama per dar dimostrazione del suo interesse e la sua buona fede, aveva deciso di seguire il cavaliere. Nessuno sa se fuori dal programma effettivamente sia proseguita la loro frequentazione, ma Veronica ha postato sul suo profilo Instagram un paio di frecciatine che sembrano riferite proprio a lui.

Ma non è solo a Giovanni che la dama si rivolge, qualche frecciatina al vetriolo e stata tirata anche al suo ex corteggiatore Armando Incarnato, ormai divenuto suo acerrimo nemico. Il cavaliere più volte è stato causa di pianti e dolori per la dama, con toni e modi a volte molto al di sopra delle righe.

Veronica Ursida sperava in un inizio di una relazione con Giovanni e indiscrezioni affermano che la storia, fuori dagli studi di Uomini e Donne, non sia decollata. Cosa sarà successo tra i due tanto da portarli a uscire entrambi dal programma, per poi non proseguire la loro conoscenza al di fuori del dating show di Maria De Filippi?

Forse li ritroveremo a settembre, seduti entrambi sulle rispettive sedie, lei tra il parterre femminile e lui tra i cavalieri, ancora più confusi di prima? Non ci resta che aspettare i prossimi risvolti.