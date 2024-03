“Urlavano e sbraitavano” emerge ora il motivo della urla di Fedez e Chiara Ferragni al compleanno di Vittoria

Si parla da un paio di giorni della presenza della coppia più seguita d’Italia, tornata insieme. Ma solo perché si trovavano nello stesso posto per una buona causa, non certo per il piacere di condividere del tempo come una coppia. La notizia della presunta lite tra Fedez e Chiara Ferragni durante il compleanno di Vittoria, infatti, ha acceso nuovamente il dibattito sui Ferragnez.

Da un lato, c’è chi ha creduto all’indiscrezione del ‘Corriere della Sera’, immaginando una scena di tensione e nervosismo. È stata descritta la situazione proprio come quella di una famiglia “spezzata” e, chiaramente, non in un’atmosfera di armonia. Dall’altro, però, la secca smentita dell’Investigatore Social, Alessandro Rosica, ha aperto nuovi spunti per approfondire quanto succede tra Fedez e Ferragni.

Perché la versione di Rosica ha tanta credibilità? Innanzitutto, il suo ruolo di “investigatore social” lo porta ad essere costantemente aggiornato sulle vicende dei Ferragnez. Proprio perché Fedez e Ferragni non parlano da settimane, c’è ancora meno probabilità che possano avere qualcosa su cui litigare, specie al compleanno della figlia. Inoltre, la sua conoscenza diretta della coppia gli permette di cogliere sfumature che sfuggono ai paparazzi e ai media. Di certo c’è che la situazione risulta comunque complicata per via delle implicazioni mediatiche, costanti nella vita dei due:

La situazione è dura e insostenibile, complici anche i paparazzi che li assediano h24. Infatti avrebbero ‘giustamente’ sbraitato contro un paparazzo.

Bisogna considerare che la ricostruzione di Rosica è la più plausibile se si considera il contesto in cui si è svolta la festa. Da un lato, la tensione tra Fedez e Chiara è ormai evidente da settimane, ma questo non dà certezza di un litigio, anzi, la distanza che c’è tra i due è un antidoto efficace. Dall’altro, la presenza di paparazzi assillanti non poteva che peggiorare la situazione, dopo settimane di “tortura”.

I due ex coniugi hanno sicuramente avuto un momento di nervosismo, magari sbottando contro un paparazzo troppo invadente. Ma da qui a parlare di una “lite furiosa” proprio al compleanno di Vittoria, sarebbe quanto meno improprio.