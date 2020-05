Ursula Bennardo critica Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Brutta figura” Ursula Bennardo dopo Live-Non è la D'Urso, critica Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia per il loro comportamento e per aver preso tutti in giro mentendo

Ursula Bennardo dopo Live-Non è la D’Urso, critica Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro per aver mentito alla conduttrice del programma Barbara D’Urso e a tutto il pubblico. La coppia pare che abbia finto di doversi rivedere per la prima volta dal 24 febbraio ma sono stati smascherati.

Non sembra volersi calmare il grosso polverone che orbita attorno a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Per chi non avesse seguito il programma, Live-Non è la D’Urso, la giovane coppia ha preso in giro tutti compresa la conduttrice del programma Barbara D’Urso fingendo di non essersi ancora visti quando, in realtà, si erano incontrati la sera prima.

“La domanda è: per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico di Live – Non è la d’Urso. Perché se io ti chiedo da quanto tempo non vi vedete, tu mi rispondi da tre mesi, quando vi siete visti ieri?”. Queste sono state le parole di Barbara D’Urso. Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta ed ex partecipante di Uomini e Donne, non è stata da meno.

“Ieri per curiosità ho voluto vedere il video che riguarda Clizia e Paolo. Sinceramente capisco tutto il rumore che sta facendo il web, è veramente assurdo, è stata una brutta figura”.

“Penso che Barbara sia stata anche troppo dolce e gentile, per quanto li abbia s*erdati in diretta. Non meritavano più di ricevere quella bellissima sorpresa del letto e tutto il resto. Meritavano di essere salutati subito, collegamento chiuso, ciao e arrivederci a mai più. Vi auguriamo tanta fortuna, ovviamente altrove, e di non essere mai più invitati.” Ha proseguito Ursula Bennardo.

Ci vorrà indubbiamente del tempo prima che il pubblico del web (e non solo del web) riesca a mandare giù ed accantonare il fatto di essere stati presi in giro da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Intanto Ursula Bennardo ha dichiarato: “Penso che alcune persone facciano determinate cose per avere visibilità e molto spesso il pubblico gliela dà, così come le trasmissioni. Non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere apprezzata solo la verità e la spontaneità, non chi fa strategie. Secondo me dovrebbe avere spazio la persona che ha una bella storia, sincera, dove non c’è del falso dietro”.