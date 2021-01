Valentina Ferragni, avete mai visto la sua casa? Chic ed elegante, incredibile ciò che c’è inciso sui cuscini del letto

Valentina Ferragni è la sorella di Chiara, l’influencer più famosa al mondo. La più piccola delle sorelle, la giovane sembra abbia le idee abbastanza chiare e pare sia molto determinata. Classe 1992, sui social la giovane donna vanta oltre 3 milioni di followers. Non soltanto si è dimostrata una grande imprenditrice digitale, su insegnamento della sorella, ma ha dimostrato anche un altro grande talento. Sembra che la giovane donna abbia dimostrato di avere le idee abbastanza chiare anche in termini di arredamento. Da poco ha finito di arredare la sua casa e sembra che il risultato sia stato sorprendente. Del resto la Ferragni non ha mai nascosto che il suo sogno era quello di diventare un architetto. Nell’arredare la sua casa, ha messo in atto tutte le sue conoscenze e passioni, ovvero la moda e l’interior design. Valentina vive a Milano, ma a proposito avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Valentina Ferragni

La sorella di Chiara abita in una casa sita nel capoluogo lombardo, insieme al suo cucciolo Pablo ed al suo fidanzato Luca Vezil. In diverse occasioni l’influencer ha mostrato a tutti i suoi follower il suo nuovo appartamento.

Una delle stanza più amate di Valentina è sicuramente la cucina, bianca e moderna, ma sempre elegante. Per il pavimento la giovane donna ha scelto un parquet dal colore caldo, lo stesso che ha scelto per le altre stanze. In camera da letto, invece, Valentina ha optato per uno stile minimal e rilassante. Le pareti sono color sabbia ed il letto è sommerso da cuscini molto belli e candidi che riportano le sue iniziali e quelle del fidanzato.

Passiamo alla sala da pranzo, molto chic ed elegante, dove è presente un tavolo in finto marmo proprio al centro della stanza. Le sedie invece sono in velluto grigio. Ciò che risalta all’occhio in questa stanza è il lampadario molto grande che si trova proprio sopra il tavolo.

All’interno della casa, inoltre, in vari angoli si trovano piante e fiori e foto in bianco e nero. Per la sala da pranzo, la sorella di Chiara Ferragni nonché cognata di Fedez ha scelto dei colori molto soft, dettagli dorati e un grande divano.

