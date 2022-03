Non molto tempo fa, Valentina Ferragni aveva rivelato sui suoi canali social ufficiali, di aver scoperto un carcinoma benigno della pelle sulla fronte e di essersi sottoposta ad un piccolo intervento per esportarlo.

Pochi giorni fa, è tornata su Instagram per lanciare un appello molto importante riguardo la prevenzione. L’influencer e sorella della tanto amata Chiara Ferragni, ha scoperto di avere diversi fibromi al seno.

Il fibroma è un tumore benigno che colpisce un’elevata percentuale di donne e che va tenuto sotto controllo periodicamente.

Valentina Ferragni ha sentito una piccola pallina nel suo seno ed ha così deciso di controllarsi. Sei mesi fa ha scoperto di avere molti fibromi, che dovrà controllare con le visite mediche ogni sei mesi.

Le parole di Valentina Ferragni

Oggi visita ecografica mammaria. Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno (l’ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno) e ora devo farmi controllare ogni sei mesi per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave (che purtroppo tante donne conoscono).

Non è la prima volta che la sorella vip invita i suoi numerosissimi seguaci alla prevenzione. Lo aveva già fatto dopo la scoperta del carcinoma della pelle. Farsi controllare è moto importante, perché permette di scoprire qualsiasi problema di salute e soprattutto di intervenire in tempo, prima che si arrivi ad un punto di non ritorno.