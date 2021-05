Tempo di fiocchi da appendere alla porta per Valentina Pivati, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne aspetta un bambino. La ragazza ha dato l’annuncio ai suoi follower sul suo profilo Instagram destando anche qualche sorpresa, la giovane l’abbiamo conosciuta nel salotto di Maria De Filippi.

Qualche anno fa è stata infatti corteggiatrice di Mariano Catanzaro per poi diventare la sua scelta. La storia tra i due è naufragata all’improvviso e a mettere un punto alla relazione è stata proprio Valentina Pivati che ha giustificato la scelta dietro a troppe incompatibilità caratteriali.

Mariano Catanzaro sogna l’Isola dei Famosi e continua il flirt con Tommaso ZorziAl tempo, Mariano Catanzaro, aveva fatto sapere che era molto deluso e che non aveva ben chiare le motivazioni della rottura, ma ormai il periodo è passato. Valentina Pivati ha ritrovato la serenità accanto ad Andrea Concato da cui aspetta un bambino. Sui social la dolcissima dedica:

Ti abbiamo sognato per tanto tempo fantasticando sulle nostre vite future. Un bel giorno abbiamo iniziato a desiderarti con ogni fibra del nostro corpo e abbiamo deciso di non accontentarci più di semplici sogni. Ti volevamo tra noi e ti abbiamo cercato con tutto l’amore che possediamo. A volte fatico ancora a credere che quel sogno sia diventato realtà.

Sapere che cresci sempre più dentro di me non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire. Capirai ben presto di quanto mamma sia impaziente e come tale già non vede l’ora di vederti. Ma ora è il momento di rilassarmi e aspettare.

Tommaso Zorzi beccato con Tommaso Stanzani: rompe il silenzioAl contrario, Mariano Catanzaro sarebbe ancora single, ma da qualche tempo a questa parte è tornato a far parlare di sé per una presunta liaison con Tommaso Zorzi che però non sembra abbia ribattuto alle dichiarazioni, ma che, anzi, si sta godendo il periodo di rose e fiori con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.