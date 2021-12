Tutti l’hanno conosciuta e apprezzata durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. Oggi Valentina Pivati vive lontano dalla luce dei riflettori, pur mantenendo un discreto seguito sui social network. Proprio su quei canali, l’influencer ha urlato al mondo la sua gioia di essere diventata mamma per la prima volta. La lunga e commovente lettera di benvenuta sulla terra per la sua piccola.

Credit: valentinapivati – Instagram

Al tempo in cui ha partecipato a Uomini e Donne, Valentina Pivati ha vestito i panni della corteggiatrice. Durante la sua esperienza aveva conquistato il cuore del tronista Mariano Catanzaro, che infatti alla fine l’aveva scelta.

Il destino ha poi voluto che i due si separassero, ma non è passato molto tempo prima che la bellissima Valentina ritrovasse l’amore e la felicità. Oggi è completamente innamorata di Andrea Concato. Un amore coronato dalla nascita di una dolcissima bambina.

Qualche mese fa, la stessa influencer aveva annunciato ai suoi follower di essere incinta.

Ti abbiamo sognato per tanto tempo fantasticando sulle nostre vite future. (…) Ti volevamo tra noi e ti abbiamo cercato con tutto l’amore che possediamo. A volte fatico ancora a credere che quel sogno sia diventato realtà. Sapere che cresci sempre più dentro di me non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire.

Valentina Pivati e l’annuncio della nascita

Credit: valentinapivati – Instagram

La stessa enfasi, se non addirittura maggiore, Valentina l’ha mostrata in questi giorni, quando la piccola Alycia è finalmente venuta al mondo. Anche in questo caso, l’ex corteggiatrice ha voluto esternare tutte le sue emozioni in un dolcissimo post su Instagram.

𝐻𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑖 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑖, 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜.. 𝐻𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑙’𝑒𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑒 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜/𝑎 𝑠𝑖 𝑣𝑒𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑜.. 𝐻𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑣𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑠𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑒. 𝐻𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜…….𝑀𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑟𝑒𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀.

Credit: valentinapivati – Instagram