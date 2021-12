Giovani, bellissimi e innamoratissimi. Sara Di Sturco e Valentino Bisegna, delle vere e proprie star del mondo social italiano, si preparano a dare una svolta incredibile alle loro vite. L’influencer si trova infatti alla 34esima settimana ed entrambi non vedono l’ora di stringere tra le braccia il loro piccolo.

L’annuncio della gravidanza era arrivato a inizio luglio scorso. La star di TikTok Sara Di Sturco aveva pubblicato sul suo account Instagram una foto che metteva in risalto la prima ecografia.

Ebbene si, il frutto del nostro immenso amore ha deciso di trasformarsi in un regalo grande… un regalo che non vediamo l’ora arrivi tra le nostre braccia❤️ Non posso essere più fiera e felice di avere al mio fianco l’uomo della mia vita🪐 Ho sempre preso le decisioni intensamente con il cuore e non potevo fare scelta migliore perché credo fortemente nel destino ed il mio è proprio questo. Spero siate felici per noi e che ci sosterrete in questa grande avventura❤️ Quindi… beh che dire…SORPRESA!!!