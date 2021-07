Giovani e forse anche un po’ folli, così si definiscono Valentino Bisegna e la sua fidanzata Sara Di Sturco. Ma sono anche super innamorati e pronti a compiere, insieme, il passo più importante che ci possa essere nella vita di due persone che stanno insieme. Quello di diventare genitori. Le due star dei social aspettano un bambino e hanno raccontato tutta la loro felicità attraverso dei dolcissimi post.

Valentino, insieme al suo amico Matteo, hanno letteralmente conquistato il mondo di YouTube e dei social. Le gag del duo Matt & Bise sono seguitissime e in tantissimi si divertono a seguirle.

Sempre sui social, per la precisione su TikTok, è diventata famosa la giovane e bellissima Sara Di Sturco, fidanzata di Valentino. I due sono più innamorati che mai e adesso si preparano per coronare il loro amore con la nascita di un bimbo.

Sara ha pubblicato l’ecografia ed un bellissimo scatto di coppia, aggiungendo queste parole in didascalia:

Ebbene si, il frutto del nostro immenso amore ha deciso di trasformarsi in un regalo grande… un regalo che non vediamo l’ora arrivi tra le nostre braccia❤️ Non posso essere più fiera e felice di avere al mio fianco l’uomo della mia vita🪐 Ho sempre preso le decisioni intensamente con il cuore e non potevo fare scelta migliore perché credo fortemente nel destino ed il mio è proprio questo. Spero siate felici per noi e che ci sosterrete in questa grande avventura❤️ Quindi… beh che dire…SORPRESA!!!