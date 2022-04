Valeria Graci è stata ospite alla trasmissione televisiva Verissimo, condotta da Silvia Toffanin e si è sfogata riguardo un aspetto molto intimo della sua vita, è stata vittima di violenza psicologica.

Un periodo che l’ha segnata profondamente, ma che le ha anche insegnato a non permettere mai più a nessuno di maltrattarla e sottometterla. Ha voluto dire al pubblico quanto sia importante mettere la propria persona al primo posto, volersi bene e soprattutto trovare la forza di combattere e di allontanare le persone tossiche, che condizionano in modo negativo la vita e che sono motivo di malessere e di sofferenza.

Valeria Graci a Verissimo ha parlato dell’amore, di quanto debba fare stare bene e non male, di quanto debba riempire la vita e non togliere. A volte quando si ama una persona, si diventa ciechi e si rinuncia a molte cose per renderla felice. Ma non deve essere assolutamente così, bisogna saper riconoscere l’amore tossico e bisogna saper reagire.

Nessuno dovrebbe rinunciare alla propria felicità, per farsi maltrattare. Nessuno dovrebbe farsi sottomettere psicologicamente.

Se non siamo abituati ad amarci, a rispettarci, è più facile permettere agli altri di trattarci in un certo modo. Io ho imparato a non permetterlo più a nessuno.

Il tema che l’attrice, comica e conduttrice ha portato all’attenzione del pubblico, è molto importante. Ma le persone tossiche non sono soltanto i compagni e le compagne, le mogli o i mariti, ma anche un amico o un’amica. Bisogna allontanarsi dalla tossicità e lottare per la propria felicità.