Un grave ed improvviso lutto è quello che ha colpito il mondo dello spettacolo negli ultimi giorni. L’attrice star della soap opera, Kathryn Hays è morta all’età di 88 anni, ma i suoi familiari hanno scelto di non commentare questa perdita. Il suo amico e collega ha voluto parlare del loro rapporto.

La sua carriera lunga e piena di successi, ha permesso alla donna di essere conosciuta in tutto il mondo. Infatti in tanti piangono la sua improvvisa scomparsa.

Kathryn Hays ha iniziato a lavorare come attrice negli anni 60. Inizialmente ha avuto piccoli ruoli in diverse serie televisive, come per esempio: Law & Order, Hawaiian Eye, Naked City ed anche Route 66.

Il successo è arrivato quando per 38 lunghi anni, ha ottenuto il ruolo di una delle protagoniste nella soap opera ‘Mentre il mondo gira‘. Interpretava una donna chiamata Kim Sullivan.

Il suo tragico decesso è avvenuto lo scorso 25 marzo 2022, ma la causa che ha portato alla sua improvvisa scomparsa non è stata ancora resa nota. I suoi familiari al momento hanno scelto di mantenere il massimo riserbo sull’accaduto.

Infatti, uno dei membri della sua famiglia, fermato da un giornalista di People, ha scelto di non rilasciare interviste su quanto successo.

Il messaggio dell’amico e collega Don Hastings, sulla morte di Kathryn Hays

Questa perdita così straziante ha sconvolto migliaia di personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi appunto c’è Don Hastings, suo marito nella soap opera, che ha voluto parlare del loro rapporto unico e speciale. L’attore in un’intervista ha dichiarato:

La nostra relazione come Bob e Kim nella serie televisiva, era stretta proprio come quella che avevamo nella vita reale, tranne per il fatto che non eravamo sposati. Eravamo più come fratello e sorella ed eravamo grandi amici.