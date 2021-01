Valeria Marini, durissimo sfogo dell’ex: “Per me è morta”

L’ultima storia di Valeria Marini è durata poco più che un anno e mezzo. 20 mesi, a voler essere precisi. Poi la decisione della diva dai baci stellari di rompere con Gianluigi Martino.

Valeria Marini: colpo di fulmine

Tra Valeria Marini e Gianluigi è scattato praticamente il colpo di fulmine. Il manager entrò nelle grazie della showgirl grazie alla propria bellezza, ma anche ad una buona dose di empatia e fascino. In principio i due hanno preferito viversi la relazione lontano da occhi indiscreti, portandola avanti in gran segreto. A rendere il tutto pubblico fu proprio la Valeriona Nazionale, delusa dalle modalità in cui si era concluso il precedente rapporto con Patrick, testimoniato dalle telecamere di Temptation Island.

Le voci esterne hanno inficiato

Ormai la complicità è finita. La love story con Gianluigi Martino è giunta ad un binario morto, tanto che lei ha diffidato Martino affinché non utilizzi il suo nome per farsi pubblicità.

Interpellato a Pomeriggio Cinque Gianluigi ha puntato il dito contro le numerose voci esterne, le quali hanno inficiato sul legame. In tanti lo hanno accusato di essersi legato all’ex primadonna del Bagaglino esclusivamente perché affamato di visibilità. Eppure – ha sottolineato – è apparso in appena due occasioni, per volere dalla Marini stessa. La querelle ha tenuto banco mesi e mesi, fino ad arricchirsi dell’ennesimo retroscena.

Succube della madre

Tra le pagine del magazine Nuovo, nel numero ora in edicola, Gianluigi Martino ha dichiarato di ritenere Valeria troppo succube della madre, che avrebbe usato ogni arma a sua disposizione per farli lasciare, una volta preso per buone certe dicerie sul suo conto.

Valeria Marini: proposto un confronto

In seguito il giornalista gli ha domandato quali sentimenti covi nei confronti della bionda soubrette. Lapidaria la replica: non è più innamorato, per lui è morta. Lo ha soprattutto ferito il fatto che lei non ne abbia preso le difese con la madre. Non è stata lei a lasciarlo, bensì il contrario, ha aggiunto il classe 1984, prima di lanciare la proposta a Barbara d’Urso: di organizzare un incontro faccia a faccia sia con Valeria sia con la mamma Gianna. La conduttrice napoletana accoglierà la richiesta?