Valeria Marini e Francesca Cipriani in lite? L’indiscrezione

Sembrava essere tornato il sereno tra Valeria Marini e Francesca Cipriani. Infatti, dopo la breve riappacificazione all’Isola dei Famosi, sembra che le due showgirl non vadano per niente d’accordo. Dopo lo sbarco della regina del Bagaglino a Supervivientes, Francesca Cipriani ha rivelato un importante retroscena sulla showgirl. Ecco cosa è successo.

Valeria Marini e Francesca Cipriani in lite? Stando alle parole dell’ex pupa sembra proprio che le due non vadano d’amore e d’accordo. Tra le due c’è una vera e propria antipatia nata quando Valeria Marini aveva lanciato alcune frecciatine alla Cipriani, accusandola di copiarla. Dopo la notizia, sembrava essere avvenuta una riappacificazione tra le due ma oggi Francesca Cipriani è tornata all’attacco.

Infatti, l’ex pupa ha accusato la naufraga di Supervivientes di non averla salutata e non aver risposto ad un suo messaggio d’auguri. Queste sono state le parole con cui la Cipriani ha svelato il retroscena:

C’è stato un nuovo evento e lei per l’ennesima volta si è rifiutata di fare le foto insieme a me. Lei è scesa dalla macchina quando io sono andata via.

E ancora:

Tante cose che mi hanno creato nuovamente della tristezza. Quella che avete visto in tv è stata una cosa in stile teatrino. Sono doppiamente rimasta male. A questo punto avrei preferito non fosse venuta sull’Isola. Le ho anche fatto gli auguri di compleanno e non mi ha mai risposto.

Valeria Marini, anche l’ex fidanzato Gianluigi contro di lei

Non solo Francesca Cipriani si scaglia contro Valeria Marini. In questi ultimi giorni anche l’ex fidanzato della showgirl, Gianluigi Martino, ha lanciato alla sua ex compagna alcune frecciatine.

Solo qualche mese fa la coppia sembrava più innamorata che mai ma il loro amore pian piano ha cominciato a naufragare. Staremo a vedere se Valeria, dopo la fine della sua avventura a Supervivientes, risponderà alle accuse del fidanzato.