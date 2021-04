Tra Valeria Marini e l’ex fidanzato Gianluigi Martino non sembra scorrere buon sangue. Stando infatti ad alcune dichiarazioni rilasciate dall’uomo, pare che la loro relazione non si sia conclusa nel migliore dei modi. Gianluigi Martino, inoltre, ha lanciato alcune frecciatine alla showgirl che attualmente è impegnata nel reality spagnolo Supervivientes.

Prosegue l’avventura di Valeria Marini a Supervivientes. In questi ultimi giorni, però, l’ex fidanzato della regina del Bagaglino, Gianluigi Martino, ha lanciato alcune frecciatine riguardo non piacevoli riguardo la showgirl. In particolar modo, Gianluigi Martino si è soffermato sulla forma fisica dell’ex fidanzata, considerandola fuori forma.

Queste, dunque, sono le parole con cui l’uomo ha lanciato alcune frecciatine rivolte alla sua ex:

La trovo fuori forma. Alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava 84 chili.

Oltre a ciò, l’uomo si è espresso riguardo al fatto di aver considerato Valeria Marini una bella donna con queste parole:

Forse era l’amore che me la faceva vedere così.

Ma le critiche rivolte a Valeria Marini da parte del suo ex non finiscono qui. Infatti Gianluigi Martino ha sottolineato il due di picche che la donna avrebbe preso dal fratello di Luca Onestini, Gianmarco. Ed è per questo che si è poi rivolto alla sua ex consigliandole di farsi da parte.

Un altro argomento su cui Gianluigi Marino si è esposto riguarda la truffa che la madre di Valeria Marini, la signora Gianna Orrù, avrebbe subìto. Ricordiamo che la donna ha denunciato quanto accaduto nel programma televisivo Le Iene. Qui aveva dichiarato che un uomo, di cui lei si era fidata per mesi, le avrebbe sottratto 335 mila euro, mai restituiti.

A riguardo, Gianluigi Martino ha dichiarato di essere convinto sul fatto che la sua ex abbia accettato di sbarcare nel reality spagnolo in quanto la sua immagine in Italia, in questo momento, sarebbe oscurata da questo fatto. Attendiamo con ansia la risposta della showgirl alle accuse del suo ex fidanzato.