Valeria Marini, è ufficialmente iniziata la sua avventura a Supervivientes

Valeria Marini ha iniziato la sua avventura a Supervivientes, l’equivalente dell’Isola dei Famosi. Sin da subito, la showgirl sta già facendo parlare di sé. Qualcuno è già pronto a scommettere in un flirt con il fratello di Luca Onestini, Gianmarco Onestini, compagno di avventura della stella della tv. Inoltre, nella prima puntata del reality non sono potuti mancare gli imprevisti. Infatti, Valeria Marini ha sbattuto la testa nell’accingersi a prendere il suo sacco. Nulla di grave, comunque, la showgirl è tornata subito in gioco.

É ufficialmente iniziata l’avventura di Valeria Marini a Supervivientes, l’equivalente dell’Isola dei Famosi. Sin da subito il suo ingresso sembra aver convinto i telespettatori spagnoli. Durante la messa in onda del video di presentazione la showgirl italiana ha dichiarato:

Yo soy italiana ma amo la Spagna. Baci stellari!

Nel frattempo, nella sua valigia compare un bikini selvaggio. Oltre a ciò, la Marini ha mostrato un giubbotto nero con cui la naufraga si scalderà la notte. Ma non è tutto.

Infatti, dalla valigia della showgirl spuntano anche un maglione, un pantalone e dei fuseaux a cui si aggiunge un cuscino a forma di stella che sarebbe arrivato direttamente da Hollywood, più precisamente dalla Walk of Fame.

Come già scritto, anche il fratello di Luca Onestini, Gianmarco Onestini, fa parte del cast dei naufraghi di questa nuova edizione del reality Supervivientes. Inoltre, è presente anche Palito Dominiguìn, nipote di Lucia Bosè. La giovane ha portato con sé sull’isola un foulard appartenente a sua zia, scomparsa lo scorso anno a causa del Covid.

Valeria Marini, ecco i reality a cui ha partecipato

Valeria Marini è sicuramente preparata in tema reality. Infatti, la showgirl ha partecipato a due edizioni del Grande Fratello Vip. A queste partecipazioni si aggiungono quelle di Temptation Island, del reality Circus oltre che dell’Isola dei Famosi.

Poche ore fa, invece, è sbarcata nel reality spagnolo Supervivientes dove ha già conquistato il cuore di tutti i telespettatori spagnoli. Inizia così la sua avventura sull’isola.