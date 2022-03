Ospite nella puntata di Belve andata in onda ieri sera in seconda serata, Valeria Marini ha avuto modo di raccontare alla presentatrice Francesca Fagnani un episodio molto spiacevole e segnante che le è capitato quando era soltanto un’adolescente. Quando aveva solo 15 anni, la show girl era rimasta incinta di un uomo molto più grande di lei, ma successivamente aveva subito un aborto.

Il programma Belve, ideato e condotto da Francesca Fagnani, è noto per le interviste a cuore aperto rilasciate dagli ospiti, che ogni puntata aprono i cassetti più reconditi delle loro esistenze.

Nella puntata andata in onda ieri sera in seconda serata, la presentatrice ha avuto modo di interloquire con Valeria Marini. Della carriera della show girl si sa praticamente tutto. Così come di alcune delle sue relazioni e alcune parti della sua vita privata.

Tuttavia, ieri, al centro del discorso c’è stato un episodio capitato alla Marini quando aveva solo 15 anni.

Lei aveva iniziato una relazione con un uomo molto più grande di lei e che mostrava spesso una violenza verso di lei. Relazione che aveva portato anche ad una gravidanza inattesa.

Il racconto di Valeria Marini

Credit: Belve – Rai 2

Quella gravidanza, ha raccontato Valeria, non è mai arrivata al termine, poiché si era provveduto ad un’interruzione. Interruzione di cui la stessa Marini non sapeva nulla, ma che era stata decisa da sua mamma.

Ero molto ragazzina ancora. Non sapevo neanche che avrei subito un’interruzione di gravidanza, mia madre l’ha fatto per il mio bene. L’amore che provavo per questa persona era molto turbato, lui era molto violento.

Credit: Belve – Rai 2

Nel prosieguo dell’intervista, la show girl ha spiegato che ha perdonato sua mamma, poiché questa sua decisione le ha permesso di chiudere una relazione malata. Anzi, più che perdonarla o essere arrabbiata con lei, la ringrazia. Perché come ha spiegato, quella persona non l’amava affatto e le faceva solo del male.