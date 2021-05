Belve, l’attrice scoppia a piangere e ha un malore dopo la domanda su Berlusconi

Sabina Began è stata ospite di Belve, il programma TV condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2. Un’intervista in cui si è raccontata, mettendosi e nudo e raccontando anche dettagli del suo passato. Alla domanda, da parte della conduttrice, sul suo rapporto con Silvio Berlusconi, Sabina Began si è lasciata andare ad un lungo pianto.

Non ho mai avuto un uomo dopo Silvio.

Dopo questa dichiarazione, la nota conduttrice ha chiesto alla donna:

Niente, nemmeno un flirt?

Non è tardata ad arrivare la risposta di Sabina Began la quale ha in seguito dichiarato:

No, da più di dieci anni…

Belve, la reazione di Sabina Began dopo la domanda su Silvio Berlusconi

Curiosa è stata la reazione di Sabina Began dopo la domanda, da parte della conduttrice, sull’ex Premier Silvio Berlusconi. Infatti, la donna, cercando di rispondere alle domande della giornalista, si è lasciata andare alle lacrime fino quasi a svenire.

Una reazione davvero forte quella di Sabina Began la quale si è lasciata andare ad un lungo pianto in cui non è riuscita a smettere di piangere e singhiozzare. Alla domanda della conduttrice se fosse proprio il pensiero dell’ex Presidente del Consiglio a farla stare così male, le scuote la testa in segno di approvazione.

L’intervista si sposta poi verso un altro importante personaggio politico, Italo Bocchino, il braccio destro di Gianfranco Fini ai tempi del governo di Silvio Berlusconi. La conduttrice di Belve ha rivolto a Sabina Began queste parole:

Allora Bocchino era un grandissimo oppositore di Silvio Berlusconi. Lei, bellissima donna, lo ha in qualche modo attirato in un flirt e poi, quando lui c’è caduto con tutti i piedi, lei ha rivelato una serie di particolari compromettenti, imbarazzanti. È stato un trappolone?

A quel punto Sabina Began risponde: