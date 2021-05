Accesa lite tra le due showgirl: “Violenza psicologica”

É di queste ore la notizia dell’accesa lite che sarebbe avvenuta tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi durante le registrazioni di un nuovo programma televisivo. Stando a quanto riportato dal sito web ‘Gossip e TV’, le due si sarebbero rese protagoniste di un litigio davanti a decine di lavoratori del programma.

Anche se attualmente si tratta solo di una voce in circolazione, la notizia dell’accesa lite tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi potrebbe essere vera. Il tutto, infatti, sarebbe confermato da alcune Instagram Stories condivise dall’ex di Francesco Chiofalo subito dopo l’accaduto. Queste sono le parole dello sfogo dell’influencer sulla sua pagina Instagram:

Sono delusa, amareggiata, schifata e incazzata nera. Non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo. Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi.

Accesa lite tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi, i motivi della discussione

Ma quale sarebbe stato il motivo dell’accesa lite che si è verificata dalle due showgirl? Stando sempre a quanto riportato dal sito web ‘Gossip e Tv’, motivo della lite sarebbe stato l’ex marito della gieffina, Flavio Briatore.

Infatti, secondo il giornale, uno scambio di like su Instagram sarebbe stata fonte del litigio. Con il suo sfogo, dunque, Antonella Fiordelisi, anche se non ha parlato direttamente dell’accaduto, ha fatto intendere di aver ricevuto accuse davanti a collaboratori del nuovo progetto Mediaset.

L’ex fidanzata di Franceschio Chiofalo, dopo la lite, avrebbe lasciato gli studi del nuovo programma Mediaset che sarà condotto da Enrico Papi e che andrà in onda questa estate. Successivamente, l’influecer si è lasciata andare ad uno sfogo via social in cui, infine, ha dichiarato: