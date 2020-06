Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, attacca Stefano De Martino e Belen Rodriguez Ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi e poi è sparito un po' dalle scene, oggi Valerio Pino torna a parlare scagliandosi contro Stefano e Belen

Valerio Pino, un periodo, è stato vittima di uno spietato gossip: il ragazzo dal carattere sicuramene eccentrico è stato molto discusso nel tempo e oggi si è difeso così:

“Sono stato accusato di voler cercare visibilità e notorietà. Credo di essere molto scomodo perché ho detto qualche verità negli anni. Ad un certo punto tutti mi accusavano di essere la Sara Tommasi dei gay. Se si spoglia una donna, allora gli è concesso tutto anche poi non sa né cantare, ne recitare però basta che fai vedere i tuoi organi e il tuo corpo e tutto ciò che hai in mostra. Credo di aver detto delle cose che molte persone pensano e poi non dicono perchè poi rimangono fuori dai giochi. In questo Paese regna l’ipocrisia e parlo del mondo dello spettacolo dove io sono cresciuto e poi si estende in ogni campo, in Italia è uno sport nazionale”.

Il ragazzo poi, senza peli sulla lingua, ha parlato anche di Belen Rodriguez, attribuendole anche aggettivi poco carini e privi di fondamento:

“Ci sono donne latino americane che hanno trovato l’America in Italia. Sì parlo di Belen, ma anche di Aida Yespica, ma anche altre donne che sono considerate nonostante sembrino delle escort di lusso vengono considerate delle artiste, delle professioniste, vengono strapagate e poi di sostanza non c’è niente. (…) Se sei un uomo e vuoi fare parte del mondo dello spettacolo a livelli alti è meglio se non sei gay perché ti vendono meglio.”

Belen Rodriguez non è stata l’unica ad essere presa sotto mira, con lei nelle parole dell’ex ballerino è stato coinvolto anche l’ex marito Stefano De Martino, il ballerino napoletano, in poche parole, è stato accusato di essere un raccomandato.

“Di Stefano De Martino non penso, cosa dobbiamo pensare? facciamo un applauso a Stefano De Martino, ha saputo gestire molto bene e sono sanamente invidioso, perchè grazie ad una serie di situazioni è riuscito ad avere un posto in Rai come conduttore, ecc grazie all’accoppiata con Belen e ad una serie di cose è riuscito anche senza spiccare in eccellenza ne nella danza ne in un carisma particolare, ne in una dialettica, ne in una conoscenza del linguaggio tale da poter meritare è arrivato dove è arrivato perché ha la De Filippi alle spalle e conosce le persone giuste. […] Non è stato scelto per meritocrazia, per bravura ma diciamo che il merito è di altri.”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non stanno sicuramente passando un bel periodo, i due sono davvero in crisi e probabilmente anche dichiarazioni di questo tipo, seppur lasciano il tempo che trovano, potrebbero non essere affatto gradite.