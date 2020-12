Valerio Scanu, morto il padre: era stato colpito dal Coronavirus

Non ce l'ha fatta, il padre di Valerio Scanu è morto di Covi-19: l'uomo era intubato in terapia intesiva, il cantante l'aveva annunciato

L’avanzata del Coronavirus non sembra fermarsi. Il virus ha fatto un’altra vittima, un altro padre di famiglia. Questa volta è toccato purtroppo a Valerio Scanu, il cantante reduce dall’esperienza di Amici di Maria De Filippi.

Ospite a Storia Italiane, Valerio Scanu in lacrime aveva racconto a Eleonora Daniele che le condizioni del padre non erano affatto buone. Arrivato fino alla terapia intensiva si era molto aggravato.

L’uomo, se in un primo momento si pensasse non avesse bisogno di cure ospedaliere, è stato poi ricoverato d’urgenza. Il cantante ha fatto sapere in quell’occasione:

Sono 11 giorni che è intubato, molte notizie mi sono arrivate in modo frammentario, loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue situazioni migliorano e peggiorano da un momento all’altro. Una dottoressa mi ha raccontato che prima di portarlo in terapia intensiva parlava, parlava. Lui è molto altruista.

Valerio Scanu ha racontante anche che l’uomo si era messo subito in isolamento. La madre aveva preso le giuste precauzioni, purtroppo però non ce l’ha fatta.