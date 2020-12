Valerio Scanu parla della grave perdita: “Fai buon viaggio, ti porterò sempre con me”

Lutto drammatico per Valerio Scanu, che sui social network ha voluto raccontare ai fan la terribile perdita. Il celebre cantante non c’è riuscito a restare in silenzio ed ha messo al corrente i follower del suo dolore.

Valerio Scanu: la gestione dei social

In rete Valerio Scanu è spesso attivo, soprattutto su Instagram, dove condivide abitualmente scatti che lo ritraggono nei momenti di quotidianità. L’artista sardo tiene costantemente aggiornati su tutto ciò che lo riguarda, anche dei frangenti in cui sarebbe assolutamente più facile chiudersi nel silenzio e nella sofferenza.

Pesante lutto

Posta sia pensieri positivi sia negativi, in grado di far commuovere i fan più sensibili. Scanu ha comunicato di essere stato colpito da un pesante lutto, che inevitabilmente gli ha procurato una lacerante ferita. Nei giorni seguenti, Valerio Scanu ha pubblicato uno straziante messaggio sul noto social fotografico, che i seguaci hanno puntualmente colto, esprimendogli profondo dispiacere.

Il pubblico dell’interprete desidera vedere sempre il proprio beniamino felice e col sorriso, tuttavia ciò non è talvolta possibile. Perché la vita sa, purtroppo, essere anche impietosa, dura e crudele. Difatti, mentre scriviamo Valerio Scanu è particolarmente provato dalla sua recente perdita. Un scomparsa giunta improvvisamente, capace di provocare un forte stato di choc.

Un padrino presente

Di cose da dire ce ne sarebbero parecchie – ha scritto Scanu – non hanno mai mancato un compleanno, un Natale, un’epifania, mai. Se solamente fosse per i suoi figliocci un quarto del padrino che questa persona è stata per lui, sarebbe a posto. Infine, Valerio gli augura buon viaggio: lo porterà eternamente con sé.

Valerio Scanu: a chi sono rivolte le parole

Il messaggio è dunque dedicato al suo carissimo padrino, una persona dalla quale non credeva si sarebbe mai separato. Gli ammiratori hanno così rivolto bellissime parole di conforto all’ex allievo di Amici di Maria De Filippi e pure noi gli porgiamo le più sentite condoglianze.