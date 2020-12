Valerio Scanu è in forte apprensione per via del padre, ricoverato da giorni in terapia semi intensiva, una volta risultato positivo al Covid 19. Purtroppo il genitore del cantante di origini sarde ha contratto il virus e perciò sarebbe sotto il costante presidio dei medici.

Valerio Scanu cerca di essere ottimista

L’interprete ha espresso la preoccupazione provata, anche perché non lo sentirebbe più da giorni, da quando lo hanno spostato in un’altra struttura. Sa che il padre era in terapia semi intensiva, con il casco che gli dava una mano a respirare. Poi, tuttavia, è stato trasferito in una differente area e da lì sa poco o niente. Ciononostante è positivo, cerca di essere fiducioso e ottimista. Crede che tutto possa risolversi per il meglio.

Anche il fratello coi sintomi

Dallo scorso agosto Valerio Scanu non vedrebbe più la sua famiglia e ha dichiarato che pure suo fratello avrebbe manifestato i sintomi per il Coronavirus, riscontrando parecchi problemi nel riuscire a sottoporsi a un tampone.

Per quanto concerne le festività natalizie, Scanu ha affermato di non sapere ancora se riuscirà a passarle in compagnia dei parenti e ha confidato che la sua unica preoccupazione in tal senso, almeno per il momento, sarebbe di saperli ognuno in salute.

Tonino: insieme alla sua madre è stato il primo a credere nel figlio

Gli piacerebbe spendere le feste con gli affetti più cari. Però è realista e sa che è difficile, anzi praticamente impossibile, ha commentato. Tonino, il papà, è stata insieme alla mamma il primo a credere nelle potenzialità artistiche di Valerio Scanu e a trasmettergli la sua viscerale passione per la musica.

Valerio Scanu confida nella ripresa

In attesa di ricevere maggiori aggiornamenti dalla squadra dei medici sulle condizioni della figura paterna, Valerio Scanu resta in ascolto. E i follower, dalla sua parte fin dall’esperienza ad Amici, cercano di tirarlo su di morale con messaggi davvero carini, di pronta guarigione per il signor Tonino.