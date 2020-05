Vanessa Incontrada adotta due cuccioli di labrador (VIDEO) Vanessa Incontrada annuncia di aver adottato due cani per la gioia del figlio Isal; sono due cuccioli di labrador e si chiameranno Tokio e Zelig

Vanessa Incontrada adotta due incantevoli cuccioli di labrador e li presenta ai suoi follower sul suo profilo Instagram. La sua scelta di accogliere due figli “pelosi” nella famiglia è stata applaudita da tutti. La bravissima conduttrice e attrice ha voluto condividere con tutti la sua gioia a ha rivelato, a sorpresa, anche i nomi dei due cani.

Vanessa Incontrada è una conduttrice e attrice molto amata in Italia e il suo amore per gli animali non è mai stato un segreto. Non poteva non condividere con i suoi follower la gioia di un doppio arrivo in famiglia: due deliziosi cuccioli di labrador. I piccoli si chiameranno Zelig e Tokio e hanno già fatto innamorare i fan dell’attrice.

Lei, il marito Rossano Laurini e il figlio Isal avevano già una dolcissima pelosetta in famiglia, una cagnolina di nome Gina.

Gina è un barboncino toy ed è entrata a far parte della famiglia ad agosto del 2017. Anche lei è stata presentata sui social, esattamente come Zelig e Tokio.

La scelta dei nomi non deve essere stata facile ma Vanessa Incontrada sembra avere le idee chiare. Chiamando uno di loro Zelig, la conduttrice ha, di fatto, ammesso di avere un po’ di nostalgia di quel periodo in cui presentava il programma a fianco di Claudio Bisio.

Ma tornando ai cuccioli, sembra che i due si siano davvero ambientati bene nella famiglia di Vanessa Incontrada. Siamo convinti che riceveranno e doneranno tanto amore.

Tokio e Zelig sono davvero molto fortunati ad essere stati scelti da Vanessa Incontrada e da suo marito. La coppia ha un bellissimo rapporto, pieno di complicità e amore.

Sappiamo che il marito, Rossano Laurini, è rimasto al suo fianco e l’ha sostenuta quando i hater l’avevano presa di mira per il suo aspetto fisico, leggermente ammorbidito in seguito alla gravidanza.

Torneremo presto a parlarvi di Vanessa Incontrada e della sua bellissima famiglia… allargata.