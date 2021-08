Sembra essere ormai ufficiale: Alessandro Siani e Vanessa Incontrada saranno i nuovi conduttori di Striscia la Notizia. L’attore e la conduttrice, dunque, saranno al timone del nuovo tg satirico accanto alle due nuove veline, Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Dopo l’annuncio della notizia, Vanessa Incontrada si è ritrovata al centro di alcune polemiche.

Vanessa Incontrada è ufficialmente la nuova conduttrice di Striscia la Notizia accanto all’attore Alessandro Siani. Nonostante l’entusiasmo dei fan di ritrovare la conduttrice dietro il bancone del famoso tg satirico, non sono mancati coloro che hanno rivolto all’attrice numerose critiche.

Stando alle parole del popolo della rete, in passato Vanessa Incontrada sarebbe stata molto critica nei confronti di Striscia la Notizia. Queste sono state le parole con cui la conduttrice avrebbe criticato il noto programma di Antonio Ricci:

Io non guardo la tv, sono anni che non l’accendo. Rispetto alla tv spagnola, che ha un lato gossipparo allucinante, in Italia usano le donne come oggetto in maniera spudorata. Qual è il senso delle due veline che ballano a Striscia la notizia?

E ancora:

Antonio Ricci dice che è un modo di fare ironia. A me non sembra, sono due belle ragazze che fanno un ballettino, ma cosa vuol dire? I format sono sempre gli stessi e Striscia c’è anche in Spagna, però lì non vedi tutte queste ragazze, per il varietà c’è un conduttore e basta. Non ne vedo l’utilità, e non è una questione di femminismo: non critico il ruolo né l’esibizionismo delle persone, nessuno può giudicare perché non sai mai cosa farai tu in futuro […]

Per il momento la diretta interessata non si è espressa riguardo le dichiarazioni passate rivolte al tg satirico. Oltre a ciò, Vanessa Incontrada non ha annunciato di essere la nuova conduttrice del format. Nonostante le prime polemiche suscitate, sono molti coloro che hanno espresso la loro gioia nel trovare l’attrice spagnola dietro il bancone del tg più famoso del piccolo schermo.