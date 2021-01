Vanessa Incontrada rompe il silenzio dopo le critiche e ammette serenamente: “Devo farmi i baffi ogni settimana”

Vanessa Incontrada si racconta senza filtri. L’attrice e conduttrice spagnola si mette a nudo rivelando alcuni segreti riguardo il suo aspetto fisico. E tra questi ce n’è uno che provocherebbe molto fastidio a una delle donne più amate del panorama della tv italiana. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Vanessa Incontrada è sicuramente uno dei personaggi più amati della tv italiana. Con le sue qualità quali spontaneità, schiettezza e semplicità è riuscita a guadagnarsi il rispetto e la fiducia del pubblico che la ama follemente. Anche se ultimamente si è ritrovata al centro di alcune polemiche.

Infatti, la sua presenza in uno spot pubblicitario di un noto marchio di yogurt ha infastidito alcuni utenti. La nota attrice, prestando la sua immagine per lo spot, è stata criticata duramente sul web per essere andata contro i suoi ideali ed è per questo stata considerata una persona incoerente.

Tuttavia, nonostante le polemiche, Vanessa Incontrada ha rivelato, complice la sua spontaneità, tutti quei difetti che provocherebbero fastidio al suo corpo. L’attrice ha confessato che i baffi rappresentano il suo chiodo fisso. Queste sono le parole con cui la conduttrice si esprime a riguardo:

Una volta a settimana mi devo fare i baffi e non è una battuta, lotto tutti i giorni contro i miei baffetti.

Ha sdrammatizzato così l’attrice spagnola riguardo l’argomento. Oggi Vanessa Incontrada si presenta come una paladina del body positive, in quanto in passato è stata fortemente criticata per il suo aspetto fisico. Riguardo la polemica, la Incontrada si è così espressa:

Nel 2008 ho avuto mio figlio Isal. La maternità, come per altro succede a tutte le donne, trasforma il tuo corpo. E il mio si trasformò molto. Partirono le critiche. Critiche feroci. Critiche crudeli. Si dice sempre, che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da chi non conoscevo. Ero delusa, ferita e disorientata: ma perché essere così cattivi.

Nonostante le critiche, sono molti gli utenti che quotidianamente le dimostrano continuo affetto e prendono le sue difese sul web.