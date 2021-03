Ve la ricordate l’infermiera simbolo della lotta al Covid-19? Alessia Bonari è salita sul palco di Sanremo e le immagini sono commuoventi

Il Festival di Sanremo 2021 rende onore e merito agli eroi che stanno, ancora oggi, combattendo in prima linea contro la pandemia da Covid-19. Lo fa dando il benvenuto questa sera sul palco del teatro Ariston ad Alessia Bonari, l’infermiera di 23 anni, originaria di Grosseto, diventata simbolo della battaglia al Coronavirus, dopo aver condiviso sui social un’immagine in cui appare con i segni della mascherina protettiva al termine di un turno passato a curare i pazienti contagiati dal virus.

Alessia Bonari: fiera e innamorata del servizio reso alla comunità

Un anno fa, direttamente dall’ospedale di Milano presso cui lavora ancora adesso, scriveva di aver paura e di essere stanca. I dispositivi le facevano male e per sei ore non poteva né bere né andare in bagno. Eppure, avrebbe continuato a prendersi cura dei suoi pazienti, in quanto fiera e innamorata del servizio reso alla comunità.

Portavoce della sofferenza

Era il 9 marzo 2020, all’inizio dell’emergenza epidemiologica in Italia, quando Alessia Bonari condivise sulla propria pagina Instagram lo scatto, in cui appariva con il volto segnato dalla mascherina per proteggersi dal Covid-19, lividi veri e propri che l’avevano ‘eletta’ a portavoce della sofferenza e della fatica di numerosi medici e infermieri, sottoposti a massacranti turni a causa della epidemia.

Nel post, diventato virale e con un oltre un milione di like, Alessia Bonari prometteva che sarebbe andata avanti a curare e a prendersi cura dei suoi pazienti, poiché innamorata e fiera del compito affidatole.

L’appello agli utenti

Quello che cercava di chiedere a chiunque stesse leggendo il post era di non mandare in fumo lo sforzo compiuto, di essere altruisti, di rimanere in casa e proteggere, in tal modo, le persone più fragili.

Alessia Bonari: l’insistenza di Amadeus per averla

La giovane è già stata presente sul red carpet della Mostra internazionale del Cinema di Venezia nel settembre 2020, dove era stata insignita del riconoscimento di Diva e donna. Poi Amadeus ha insistito affinché ci fosse al teatro Ariston per la 71esima edizione del Festival di Sanremo, in cui ha raccontato stasera l’esperienza personale vissuta in prima linea nella lotta al Coronavirus.