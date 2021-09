Venezia 2021: baci appassionati sul red carpet tra l’ex rapper e la sua fidanzata

Tutti ricorderanno Moreno Donadoni, il rapper che si è fatto conoscere grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Dopo un momento di lontananza dalle luci dei riflettori, il giovane cantante è tornato sul red carpet di Venezia 2021 insieme alla fidanzata Barbara Francesca Ovieni. La coppa, sotto gli attenti dei fotografi, si è lasciata andare a baci appassionati.

Sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che in questi giorni hanno avuto l’occasione di sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Tra i tanti, sono arrivati in laguna anche Moreno Donadoni, ex allievo di Amici, e la sua fidanzata Barbara Francesca Ovieni.

Inutile dire che non è passato inosservato il look sfoggiato dalla ragazza. Barbara Francesca Ovieni, in occasione della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, ha deciso di indossare un sensuale abito nero corto. Accanto a lei l’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Moreno Donadoni.

Il cantante e la fidanzata hanno sfilato con eleganza in occasione del red carpet del film Halloween Kills. I presenti in quel momento non hanno potuto fare a meno di notare come i due si siano scambiato sguardi di complice intesa, lasciandosi poi andare a dei baci appassionati.

Usciti allo scoperto da poche settimane, sembra proprio che l’amore tra la neo coppia proceda a gonfie vele. Nel frattempo, la curiosità dei fan di scoprire ulteriori dettagli riguardo la relazione tra il rapper e la fidanzata è alle stelle.

Venezia 2021, Moreno Donadoni insieme alla fidanzata: chi è Barbara Francesca Ovieni

Classe 1986, Barbara Francesca Ovieni è la fidanzata del rapper Moreno Donadoni. Dopo essersi diplomata presso il liceo artistico, per la giovane si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo.

Barbara Francesca si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione come tentatrice a Temptation Island. La fidanzata di Moreno Donadoni, però, ha anche partecipato ad una puntata di Ciao Darwin, approdando anche nel programma di Piero Chiambretti, Grand Hotel.