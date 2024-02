Dopo alcuni giorni di assenza Eleonora Giorgi è tornata sui social e, in un toccante video, ha spiegato cosa le è successo durante questa pausa forzata. Il primo ciclo di chemio ha lasciato i suoi strascichi, compresa una febbre insistente ed una polmonite che l’ha spaventata non poco. Come sta oggi l’attrice?

Eleonora Giorgi, amatissima attrice italiana, nei mesi scorsi aveva commosso tutti nel raccontare senza nascondersi di aver scoperto di avere un tumore al pancreas e di dover cominciare un percorso di cure chemioterapiche che l’avrebbe sì messa a dura prova, ma che lei avrebbe affrontato con tutta la forza e il coraggio possibili.

A inizio dicembre si era sottoposta al primo ciclo di chemio terapie, che per una ventina di giorni l’avevano tenuta lontana dalla tv e dai social. Poi era tornata, sia nel salotto di Myrta Merlino, sua cara amica e presentatrice di Pomeriggio 5, programma nel quale appare spesso come opinionista, sia sui social. Su questi ultimi aveva raccontato come era andata e ringraziato tutti per la vicinanza che le stanno mostrando.

Recentemente Eleonora ha passato un altro periodo tutt’altro che semplice. Purtroppo gli strascichi della chemio continuano a farsi sentire e l’hanno costretta a stare per altre settimane lontana dai suoi amati follower.

Oggi, tornando su Instagram, l’attrice è riapparsa sorridente come al solito ed ha spiegato di aver avuto una febbre molto alta che non scendeva, che poi si è scoperta essere una polmonite. “Una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio“: ha spiegato la Giorgi. Per 15 giorni ha dovuto prendere gli antibiotici e, come se non bastasse, ha avuto un’infezione da infusione:

Insomma, in pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti, una piccola operazione e ancora anestesie. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori.

Immancabili i ringraziamenti per coloro che, nonostante la sua assenza, hanno continuato a starle vicino e commentarle i post con messaggi positivi, di forza e speranza.