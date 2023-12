Eleonora Giorgi torna a mostrarsi in pubblico dopo il primo ciclo di chemio: come sta l'attrice e cosa ha detto ai suoi seguaci sui social

Dopo una pausa di circa 20 giorni, Eleonora Giorgi è tornata a mostrarsi e a parlare in pubblico. Lo ha fatto tornando da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, ma anche sui social e in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. L’attrice lo scorso primo dicembre si è sottoposta al primo ciclo di chemio ed ha voluto raccontare quello che ha vissuto.

Credit: eleonoragiorgiofficial – Instagram

È ufficialmente iniziata la battaglia più dura di tutte per Eleonora Giorgi. L’ex attrice, scrittrice e opinionista in tv, lo scorso primo dicembre si è sottoposta al primo ciclo di chemio terapia per curare il tumore al pancreas.

Dopo una pausa di una ventina di giorni, che lei ha usato per riprendersi e rimettersi in sesto, nella giornata di ieri è tornata a mostrarsi in pubblico. È infatti tornata a sedere sulla sua sedia a Pomeriggio 5, ma anche sui social.

In un video, pubblicato su Instagram, Eleonora ha raccontato questo primo step delle cure e di come si sente adesso:

Vi avevo lasciati con l’inizio delle cure, il 1 dicembre. Vi avevo promesso che vi avrei aggiornato. Ho fatto la prima seduta di chemio, è stata dura, ma ho tenuto duro e ce l’ho fatta. Oggi, dopo 18, 19 giorni mi sono truccata, pettinata e addirittura sono andata dalla mia amata Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Si cerca di tenere duro e di fare alcune delle cose che riguardano la vita di prima. Vi volevo ringraziare per i messaggi che mi avete mandato, leggo tutto. Sarò un soldato e ce la farò, come ce la fanno tutti quelli che sono nella mia condizione. Da domani inizio la seconda seduta di chemioterapia.

Eleonora Giorgi e la forza che le da la famiglia

Inoltre, è stata pubblicata anche un’intervista che l’attrice ha rilasciato al settimanale Chi, nella quale parla di tutto l’affetto e la forza che le persone le stanno donando in questo periodo. Non solo i familiari, ma anche tante dalle quali forse non se lo aspettava così tanto.

Un pensiero speciale, Eleonora, lo rivolge al nipotino Gabriele, nato poco fa dall’amore di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: