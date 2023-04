Verissimo, Emanuel Lo fa una clamorosa rivelazione su Giorgia: le parole del ballerino

Nell’ultima puntata di Verissimo andata in onda Silvia Toffanin ha avuto il piacere di intervistare due dei professori della scuola di Amici di Maria De Filippi: Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Proprio durante l’intervista rilasciata nel salotto della conduttrice, il maestro di ballo ha fatto una clamorosa rivelazione sulla sua compagna Giorgia. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato.

Senza ombra di dubbio Emanuel Lo e Giorgia formano una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. La loro storia d’amore procede a gonfie vele ed è stata coronata dalla nascita di un figlio, Samuel, oggi tredicenne. Come già anticipato, a Verissimo il ballerino e coreografo ha rivelato un retroscena riguardo la sua compagna.

In occasione della presenza negli studi di Verissimo di Emanuel Lo, la padrona di casa Silvia Toffanin ha deciso di mostrare al ballerino un filmato che riguarda un’intervista che la stessa Giorgia ha rilasciato al programma. Nel video in questione, la cantante ha accusato il suo compagno di non averle mai insegnato il ‘moonwalker, il famosissimo passo di Michael Jackson.

Dopo aver ascoltato le parole di Giorgia, Emanuel Lo ha rivelato un retroscena privato riguardo la sua compagna. Stando alle parole del ballerino e coreografo, pare che Giorgia in casa non canti mai. A questa rivelazione, Emanuel Lo ha poi aggiunto:

Però, in compenso abbiamo fatto tanti lavori insieme.

Emanuel Lo e Giorgia: come è nata la loro storia d’amore

Sempre nel salotto di Silvia Toffanin Emanuel Lo ha rivelato come è nata la grande storia d’amore che ancora oggi vive con Giorgia. I due si sono conosciuti a lavoro. Emanuel Lo è infatti stato uno dei componenti del corpo di ballo che la cantante ha portato in tour con sé. A riguardo, queste sono state le sue parole: