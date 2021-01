La conduttrice italiana ed ex Miss Italia, Manila Nazzaro ha recentemente perso il suo bambino. Una notizia che ha portato tanto dispiacere nel mondo televisivo. Ospite a Verissimo, da Silvia Toffain, si è lasciata andare ed ha raccontato, in lacrime, l’esperienza vissuta.

Credit: Verissimo

Manila e il suo compagno, Lorenzo Amoruso, desideravano tanto un bambino, per loro era il simbolo di una ripartenza, dell’amore che li lega. Purtroppo, lo scorso 17 dicembre, hanno scoperto che il cuoricino del piccolo non batteva:

Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva. Quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare, mentre io non volevo accertarlo. Lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane.

Credit: Verissimo

La Nazzaro ha poi raccontato di come si è sentita dopo, quando ha realizzato la realtà e il fatto che non sarebbe diventata mamma. La conduttrice si è sentita come svuotata e ha deciso di seguire i consigli che le erano stati dati sul non dire a nessuno del suo dolore. Ma questo silenzio interiore ha finito per peggiorare la sua situazione e alla fine, ha deciso di raccontare ciò che stava passando e di sfogarsi.

Dopo la notizia, i numerosi fan della coppia che da sempre li seguono e li ammirano, hanno lasciato loro numerosi messaggi di supporto e d’affetto.

Credit video: Gossip News – YouTube

Manila Nazzaro e il post su Instagram

Manila Nazzaro ha deciso di raccontare la spiacevole esperienza su Instagram, nonostante stesse vivendo la gravidanza nell’assoluta riservatezza. Ha scelto di farlo, con la speranza di poter lasciare un supporto a tutte le donne che hanno affrontato episodi del genere. E quando le hanno chiesto perché avesse deciso di dire al mondo del suo aborto, la conduttrice ha spiegato che la perdita di un bimbo accade più spesso di quanto si possa immaginare. Ma non è un fallimento.

Con questo, ha voluto far capire che fin quando l’aborto sarà trattato come un argomento tabù, ogni donna continuerà a vivere con un senso di fallimento, che l’accompagnerà per sempre.