Verissimo, Manila Nazzaro rompe il silenzio sulla fine dell’amore con Lorenzo Amoruso: le sue parole

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati i protagonisti del gossip di queste ultime settimane. La fine della storia d’amore tra l’ex Miss Italia e l’ex calciatore è stato argomento delle pagine dei principali giornali di cronaca rosa e, ospite della puntata di Verissimo andata in onda il 19 marzo, Manila Nazzaro ha rivelato il motivo per cui è naufragato l’amore con l’ex calciatore.

Domenica 19 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Tra i tanti ospiti che Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto c’è stata Manila Nazzaro che non ha potuto fare a meno di parlare della fine della storia d’amore con Lorenzo Amoruso.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rotto il silenzio ed ha confermato tutte le voci in circolazione in queste ultime settimane, spiegando anche il motivo per cui l’amore con l’ex calciatore è naufragato. Stando alle sue parole, tra Manila e Lorenzo non c’era più complicità ed era come se i due fossero diventati due estranei.

Questo è quanto rivelato da Manila Nazzaro alla padrona di casa di Verissimo:

Dopo molti mesi di discussioni, che partivano anche per cose futili, mi guardo accanto e non ho più trovato nessuno. Non c’era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Non avvertivo più stima e orgoglio da parte sua.

E, continuando, l’ex Miss Italia ha poi aggiunto:

Le modalità con cui comunicavamo non erano più giuste, non c’era dolcezza e ascolto, cose a cui do molta importanza. Pensavo che Lorenzo sarebbe diventato mio marito, che sarebbe stato presente anche per loro.

In seguito Manila ha rivelato che Lorenzo Amoruso avrebbe provato a ricercarla più volte ma lei ora è determinata ad iniziare la sua nuova vita da capo. Queste sono state le sue parole a riguardo: