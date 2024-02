Rita Pavone è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, durante l’ultima puntata del programma televisivo Verissimo. La cantante italiana si è lasciata andare ad un lungo sfogo, raccontando al suo amato pubblico le gioie e i dolori della sua vita.

Credit: Verissimo

Nel 2018, Rita Pavone ha perso una delle persone più importanti della sua vita e quel dolore l’accompagna ancora oggi. Un vuoto nel suo cuore che mai sarà colmato. Il fratello Cesare aveva una malattia al cervello.

Mio fratello Cesare è morto qualche anno fa per una malattia al cervello. Io quando era ricoverato in clinica, andavo a trovarlo tutti i giorni. Quando è morto nessuno mi avvisò, lo scoprii quando arrivai in clinica. Un grandissimo dolore perché era uno ‘svitato divertente’. Con la morte di Cesare, io e gli altri miei fratelli ci siamo riavvicinati.

L’uomo soffriva di encefalopatia e la famiglia se n’è accorta solo in un secondo momento. Rita Pavone ha raccontato che Cesare cambiava d’umore all’improvviso e diventava cinico. Solo dopo hanno capito che aveva quella malattia. La cantante non l’ha mai lasciato solo, si è allontana dal lavoro e lo ha sostenuto fino a quando non è riuscito a riprendersi. Poi, purtroppo, la situazione dell’uomo è peggiorata e all’improvviso se n’è andato. Un dolore che l’ha travolta non appena si è recata in clinica, nessuno le aveva detto nulla.

Nella stessa intervista con Silvia Toffanin, Rita Pavone è tornata a parlare anche del suo matrimonio con Teddy Reno, con il quale è legata da ben 56 anni. Ha scherzato sull’età che inizia a farsi sentire, ma ha ripetuto quanto sia giusto nella sua vita.