Verissimo, Silvia Toffanin lancia l’ennesima frecciatina a Pamela Prati: le parole della conduttrice

Ieri pomeriggio è andata in onda un’altra puntata di Verissimo, il programma campione di ascolti di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Marco Bellavia è stato uno degli ospiti e proprio nel salotto della conduttrice; qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ufficilizzato l’amore con Pamela Prati. La padrona di casa, però, non ha potuto fare a meno di rivolgere all’ex gieffina l’ennesima frecciatina. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Il fatto che tra Silvia Toffanin e Pamela Prati non scorra buon sangue è ormai evidente a tutti. Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda ieri pomeriggio, la padrona di casa ha rivolto l’ennesima frecciatina all’ex Vippona durante l’intervista con Marco Bellavia.

Verissimo, Silvia Toffanin contro Pamela Prati: “Dovrebbe imparare a…”

Tutto è iniziato quando la conduttrice ha chiesto all’ex volto di Bim Bum Bam se fosse fidanzato. Alla domanda di Silvia, Marco Bellavia ha risposto con queste parole:

Sai che il mio cuore è occupato, per Pamela, tra l’altro oggi è il suo compleanno. Lei ha avuto il Covid, difficile vedersi, è una storia work in progress!

Ed è proprio in questo momento che Silvia Toffanin ha rivolto l’ennesima frecciatina a Pamela Prati. Queste sono state le parole della padrona di casa di Verissimo contro l’ex regina del Bagaglino:

Questo è un amore verissimo? […] Mi piace perché tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei […] C’è sempre qualcosa da imparare.

Al momento Pamela Prati è rimasta in silenzio ed ha deciso di non rispondere alla frecciatina lanciata da Silvia Toffanin. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la showgirl deciderà di rispondere alle frasi lanciate dalla conduttrice sul suo conto.

Attualmente Pamela Prati non è ospite dei vari programmi Mediaset, al contrario di quello che succede agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.