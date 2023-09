Verissimo, Silvia Toffanin non riesce a trattenere le lacrime: il motivo

Sabato 23 settembre è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin. Tra le tante storie raccontate, non è passata inosservata quella di Annalisa Minetti. La cantante ha rivelato un retroscena della sua vita che ha commosso la padrona di casa. Silvia, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Nel salotto di Verissimo, Annalisa Minetti ha svelato uno dei suoi dolori più grandi: il fatto di non poter più vedere i suoi figli. La cantante ha rivelato di non poter percepire più nulla e, in seguito a quanto dichiarato, la compagna di Pier Silvio Berlusconi non è riuscita a trattenere le lacrime.

Questo è quanto rivelato da Annalisa Minetti a riguardo:

Adesso non percepisco nemmeno più la luce o le ombre, non vedo proprio più nulla. Sono una persona positiva e concreta. Se uno mi porta a Milano o a Roma in una piazza e mi dice ‘guarda che bella’. Non mi interessa, ma non perché non mi interessi, ma perché tanto non posso vedere nulla. Descrivermela non è la stessa cosa. Quindi non me lo chiedo nemmeno più.

E, continuando, la cantante ha poi aggiunto:

Anche se soffro molto. Sto dimenticando come sono l’alba e il tramonto. Lo stavo spiegando l’altro giorno a mia figlia. Le dicevo ‘raccontamelo, perché non me lo ricordo e non ho più memoria’. Però una cosa che prima facevo, è che nei sogni riuscivo a vedere. E nei sogni rivedevo le facce di mia mamma, di mio papà, di mio fratello, dei miei amici. Le cose che avevo visto da ragazzina le rivedevo in sogno. Non riesco invece a vedere i volti dei miei figli, non riesco nemmeno ad immaginarmeli. E mi dico che forse non li vedo in sogno perché forse un giorno li vedrò davvero. Forse non li devo vedere perché quello è il mio dolore più grande. Tutti mi dicono ‘che belli che sono’ e non ci puoi non soffrire. Perché in realtà non li puoi nemmeno immaginare. Io li tocco e li accarezzo, ma non è la stessa cosa. E se devo dirti che questa cosa l’ho superata, no, non posso farlo. Non riesco proprio a superarla.

Infine, concludendo, la cantante ha rivelato: