Verissimo, Sonia Bruganelli rompe il silenzio sulla separazione da Paolo Bonolis: “Ecco la verità”

Queste le parole dell'imprenditrice: "Non so come sia accaduto"

Domenica 23 aprile è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti non è passata inosservata la presenza di Sonia Bruganelli. Nel salotto di Silvia Toffanin l’imprenditrice ha rotto il silenzio in merito al gossip che la vede protagonista in questi giorni, la presunta separazione da Paolo Bonolis.

Durante l’intervista che Sonia Bruganelli ha rilasciato insieme a sua figlia Adele a Verissimo, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha colto l’occasione per fare alcune chiarimenti in merito ai rumors che stanno circolando in questi giorni che riguardano la separazione dal marito Paolo Bonolis.

L’imprenditrice ha scelto il salotto di Verissimo per smentire tutte le voci sul suo conto, affermando che le notizie sono completamente infondate. Queste sono state le parole che Sonia Bruganelli ha rivolto alla padrona di casa Silvia Toffanin:

Silvia ormai ci conosci ma secondo te noi noi entravamo in studio mano nella mano per poi dire che ci lasciamo? La prima reazione è stata di stupore perché non è arrivata da noi questa notizia. E ci sono rimasta anche un pochino male. Poi, io e Paolo stiamo insieme da 26 anni e siamo una coppia forte dal punto di vista di volontà di difendere la nostra famiglia.

E, continuando, la moglie di Paolo Bonolis ha poi aggiunto:

Io non so da come sia nato questo gossip. Forse perché era appena finito il Grande Fratello Vip e quindi l’attenzione era proiettata su di me […] Le cose nostre le conosciamo io e lui, l’importante è che la mia famiglia stia tranquilla.

Ancora una volta, dunque, Sonia Bruganelli ha cercato di fare chiarezza in merito ad uno dei gossip tanto chiacchierato in questi ultimi giorni.