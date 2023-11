Veronica Peparini e Andreas Muller hanno scelto i nomi delle gemelline: l’annuncio sui social

Dopo aver annunciato sui social le difficoltà che sta vivendo nel corso della gravidanza, Veronica Peparini e Andreas Muller diffondono una notizia che ha rincuorato tutti i loro fan. I futuri genitori avrebbero scelto i nomi dell gemelline in arrivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Grande sollievo per Veronica Peparini e Andreas Muller. Qualche settimana fa i due sono stati ospiti a Verissimo dove hanno annunciato che molto presto diventeranno genitori. Sempre nello studio di Silvia Toffanin, la coppia ha anche scoperto il sesso delle gemelline con una bella sorpresa.

Qualche giorno dopo l’intervista, la coreografa di danza si è sottoposta ad una visita la quale però non ha avuto un esito positivo. Tuttavia, a distanza di qualche settimana dalla spiacevole notizia, la Peparini ha potuto tirare un sospiro di sollievo:

Le cose sembra stiano andando per il verso giusto e non potremmo essere più felici

Alla luce di questa bella notizia, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi e la sua compagna hanno scelto i nomi delle due gemelline attraverso la lettura di un libro. Lo stesso Andreas Muller lo ha annunciato con queste parole, con una storia pubblicata su Instagram:

E dopo un lungo studio abbiamo forse trovato anche i nomi per queste due guerriere:

Attualmente non ci è dato sapere quale sono i nomi delle nasciture ma una cosa è certa: le condizioni per i futuri genitori stanno migliorando. Entrambi sono pronti ad organizzare ogni dettaglio per la nascita delle loro figlie che non vedono l’ora di abbracciare.

Veronica Peparini: i problemi in gravidanza

Dopo l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Veronica Peparini aveva comunicato di affrontare alcune complicanze durante gravidanza le quali, però, stanno gradualmente risolvendosi. La coreografa aveva parlato di una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: