Veronica Peparini è incinta di due gemelle: l’annuncio a “Verissimo”

In occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, Veronica Peparini, insieme al suo compagno Andreas Muller, ha condiviso una notizia che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. La coreografa, che a 52 anni, ha annunciato di essere in dolce attesa svelando alcuni dettagli della gravidanza.

Di recente, Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati ospiti nello studio di Silvia Toffanin . Oltre a raccontare come procede la loro storia d’amore, la coppia ha annunciato una bellissima notizia. Nel dettaglio, la coreografa è incinta di due gemelline.

L’annuncio è stato seguito da un entusiasmante applauso da parte del pubblico e dalla commozione di Silvia Toffanin. Successivamente, la Peparini ha continuato a raccontare:

Sì, la famiglia si allarga, non lo pensavo possibile. Sono quasi al quinto mese, quattro mesi e mezzo. A casa l’abbiamo detto proprio poco tempo fa. Io avevo già due figli e non sapevo come i miei genitori avrebbero potuto prenderla. Alla famiglia di Andreas lo abbiamo detto subito perché sapevamo che i nonni sarebbero stati super contenti. Ma per la mia avevo un po’ di pensiero. Invece, la loro reazione mi ha stupito. Mia figlia non mi impensieriva perché me lo chiedeva sempre. Mio figlio ha 16 anni e ci ha stupito, si sente responsabile, l’ha presa subito bene. Da lì ho vissuto la gioia di questa cosa perché mi sono sentita protetta. Ci sentiamo forti con tutta la famiglia attorno.

Per quanto riguarda Andreas Muller, quest’ultimo ha dichiarato di essere felice di condividere la sua vita con una donna di 52 anni. Ormai la coppia sembra essere più unita che mai e il ballerino, con le sue parole, ha dimostrato come l’età non debba essere un ostacolo nell’amore e nella famiglia:

Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 anni e di fare questa cosa con lei. Non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine ma con lei.

In ogni modo, Veronica Peparini non ha negato di aver avuto bisogno di un piccolo aiuto per realizzare il loro sogno: