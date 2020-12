Veronica Peparini fa una confessione sulla storia con Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno concesso un’intervista in esclusiva a Novella 2000. La coreografa e il ballerino, rispettivamente 49 e 23 anni, hanno raccontato la loro relazione sentimentale. Dopo essersi conosciuti nella scuola di Amici, si sono riscoperti innamorati. Preciso e razionale lui, lei preferisce vivere alla giornata. Data la differenza anagrafica la maestra è finita nel mirino delle critiche perché – ha spiegato – donna e più grande. Lo ritiene normale.

Veronica Peparini: paranoie mentali

È andata oltre, ma non nasconde di aver avuto qualche remora all’inizio, quando ha scoperto i sentimenti provati verso il ragazzo. Anzi, un bel po’. Naturalmente la questione dell’età costituiva un deterrente: Andreas è parecchio più giovane di lei e ciò la induce a riflettere sul suo futuro. Sa di non dover essere egoista nella storia e dare priorità a ciò che è giusto per lui. Ancora oggi si fa tanti problemi, ma – ha aggiunto – sono perlopiù paranoie mentali.

Sentimento di gratitudine

Andreas Muller ha sottolineato quanto gli piaccia condividere la vita professionale insieme alla sua partner, sebbene starci in sala non risulti sempre facile.

È consapevole di esserle debitore: Veronica gli ha insegnato davvero parecchio e per uno come lui, che ha tuttora molto da apprendere, è essenziale avere un confronto con chi ha un bagaglio di esperienze così ampio.

Intesa mentale

Dopodiché Muller ha raccontato che, dalle prime volte in cui ha visto Veronica Peparini, il suo particolare modo di fare e la sua energia l’hanno umanamente attratto. Ha scoperto delle sensazioni che gli ispiravano e lo hanno spinto ad approfondire la conoscenza. Desiderava scoprirla sempre di più.

Veronica Peparini e Andrea Muller matrimonio? Mai dire mai

Un mese fa la coppia, all’ipotesi del matrimonio, aveva risposto “mai dire mai”. Insomma, agli ammiratori non resta che attendere di vedere se arriveranno realmente i fiori d’arancio. In tal caso, prepariamoci a una spettacolare festa sui social!