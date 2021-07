Victoria dei Maneskin, tutta la verità sulla notizia dell’aggressione

La notizia è diventata virale ma la giovane fa chiarezza una volta per tutte

In questi giorni Victoria dei Maneskin si è ritrovata al centro di alcune notizie di gossip. É diventata virale la notizia secondo cui la componente della band avrebbe subìto un’aggressione a Colonia, in Germania, da parte di un uomo ubriaco. A mettere a tacere le voci che si stanno diffondendo è stata la stessa Victoria che ha deciso di chiarire la vicenda una volta per tutte.

Dopo che la notizia della presunta aggressione è diventata virale, la diretta interessata è intervenuta chiarendo la vicenda una volta per tutte. Victoria, dunque, ha scritto un messaggio condiviso sulla sua pagina Instagram in cui ha svelato la verità riguardo la notizia.

Queste sono state le sue parole:

Ho appena letto quello che alcune persone hanno scritto sulla presunta aggressione della scorsa notte. Voglio assicurarvi che sto bene e che non è successo niente. Nessuno mi ha toccata e io non stavo piangendo, ero solo stanca, ecco perché mi toccavo gli occhi in quel video.

Nonostante la notizia sia stata completamente infondata, la componente della band più amata ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno mostrato vicinanza:

Grazie comunque per il supporto e le dolci parole, ma davvero non è successo niente. Mi dispiace per questo fraintendimento.

E, concludendo, Victoria dei Maneskin ha scritto:

È tuttavia importante vedere questo tipo di reazioni da parte della gente su un argomento importante e sono vicina a chiunque viva o abbia vissuto situazioni del genere.

Dunque parole di vicinanza quelle di Victoria che si è mostrata solidale nei confronti di tutte quelle persone che subiscono violenze di questo tipo.