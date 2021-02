Villa Certosa la conoscono tutti ma sapete quanto vale la residenza di Silvio Berlusconi? La cifra è da capogiro

Tutti conosciamo la passione per il lusso dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Oltre a ciò, siamo a conoscenza anche della passione dell’ex premier per le belle case. Tra queste, la sua dimora di Arcore e la sua nuova residenza sull’Appia Antica, a Roma. A queste, inoltre, si aggiunge la sua dimora di lusso in Sardegna, Villa Certosa.

Villa Certosa si trova in Sardegna e si presenta come la residenza estiva dell’ex Presidente del Consiglio. La dimora offre moltissimi confort. All’interno della villa possiamo notare la presenza innanzitutto del verde. La villa, infatti, offre uno spazio di 580.477 metri quadrati.

All’immenso spazio verde, la Villa ospita qualsiasi tipo di confort tu possa immaginare. Al campo da calcio, alla palestra, alla serra. A queste zone si aggiungono, poi, la talassoterapia, 297 metri quadrati di orto medicinale, 68 vani e 181 metri quadrati di autorimessa.

Proprio per il lusso e la presenza di qualsiasi confort, Villa Certosa si presenza come una delle dimore più costose in assoluto. C’è da dire che negli anni la residenza estiva di Silvio Berlusconi è una delle dimore più desiderate dei personaggi più potenti. Ma le loro offerte sono sempre state rifiutate dall’ex Presidente del Consiglio.

Stando a voci di corridoio, nel 2009 dagli Emirati Arabi era giunta un’offerta di 400 milioni di dollari, mentre nel 2015 Silvio Berlusconi avrebbe mostrato la lussuosa dimora al figlio del re d’Arabia e l’offerta sarebbe ammontata a 500 milioni di dollari. Ma sapete il valore di Villa Certosa, la dimora dell’ex premier che si trova in Sardegna?

La cifra è molto alta. Infatti, il valore stimato della lussuosa dimora è di ben 259.373.950 euro. Proprio per il prezzo davvero alto, Villa Certosa si presenta oggi come una delle lussuose dimore più costose in assoluto. Di recente, la dimora è stata sottoposta ad una perizia tecnica da parte di Francesco Magnano, geometra di fiducia di Silvio Berlusconi.