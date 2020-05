Vincent Cassel vivo dopo l’incidente, il suo racconto Vincent Cassel è vivo e sta bene: l'attore rassicura tutti dopo il brutto incidente stradale

Vincent Cassel vivo e vegeto anche se un po’ malconcio dopo un brutto incidente stradale che lo ha visto coinvolto. A rassicurare i fan e gli ammiratori che erano in apprensione in queste ore ci pensa il diretto interessato, pubblicando sui social le prime foto post incidente.

Nel pomeriggio del 20 maggio, l’attore francese è caduto dal suo scooter, mentre si trovava in un paese nel sud della Francia. Non è noto come sia avvenuto in realtà l’incidente, sappiamo solo che in occasione dell’impatto Vincent Cassel ha riportato alcune ferite bene evidenti sulla testa, come riportato dai media francesi che subito hanno dato la notizia dell’incidente dell’ex marito di Monica Bellucci e delle sue condizioni di salute.

Secondo la stampa, l’attore è stato trasferito d’urgenza al Policlinico Aguilera di Biarritz, dove è stato medicato e curato e dove gli sono stati messi dei punti di sutura.

Le ferite non erano gravi, ma comunque è stato visitato con cura visto che l’impatto con la strada è stato violento.

Dopo le medicazioni, Vincent Cassel è potuto tornare a casa, dalla sua famiglia. L’attore francese ex di Monica Bellucci oggi è sposato con Tina Kunakey e da poco la coppia ha data alla luce Amazonie.

Appena ha potuto, però, Vincent Cassel ha voluto rassicurare tutti i suoi fan, ringraziando su Instagram chi si era preoccupato per lui e per le sue condizioni di salute, chiedendo anche attraverso i social come stava e se fosse tutto ok. È vivo, sta bene, ha una bella fasciatura sulla testa, ma il peggio ormai è passato. E l’incidente stradale può diventare un bruttissimo, ma lontano ricordo per lui e per chi gli vuole bene.

Proprio l’attore ex marito di Monica Bellucci, da cui ha avuto due figlie, Deva e Leonie, su Instagram ha pubblicato una foto in cui dice di stare bene e di essere vivo, ringraziando chi si è preoccupato per lui. E poi successivamente in un video ha mostrato la fasciatura intorno alla testa e le altre medicazioni.