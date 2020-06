Live Non è la D’Urso; Vip si fanno pagare in cambio di video-saluti Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso ha affrontato il tema dei video-saluti e degli auguri fatti dai vip dietro retribuzione

Barbara D’Urso nel suo programma Live Non è La D’Urso ha deciso di trattare una tematica delicata e rimasta, finora, nella penombra. La seguitissima conduttrice ha affrontato il tema dei saluti e degli auguri fatti dai vip dietro retribuzione. A questo scopo è nata addirittura un sito sul web. Questa piattaforma digitale è nata in Svezia e si chiama “Memmo”.

Lì si possono acquistare video-saluti e messaggi di auguri da parte dalle celebrità che preferiamo. A Live-Non è la D’Urso si è parlato e approfondito il tema, svelando anche alcuni nomi delle celebrità italiane che ne fanno parte.

Eva Grimaldi e Giovanni Ciacci ad esempio sono registrati sul sito. In particolare è la stessa Giovanni Ciacci a spiegare come non ci sia nulla di sbagliato o illegale in quella piattaforma, infatti su ogni prestazione vengono pagate anche le tasse.

Poi Costantino Della Gherardesca si inserisce nel discorso, affermando di voler partecipare anche lui a questa nuova forma di business, nonostante la sua poca praticità con la tecnologia. Poi viene fuori un altro nome tra quelli registrati sul sito: Victoria Silvstedt. Quest’ultima riceverebbe un compenso pari a 100 euro per video, i costi variano dai 20 euro fino a un massimo di 100. Victoria Silvstedt dichiara successivamente che i suoi ricavi vengono devoluti interamente in beneficenza.

Nonostante questo sembrerebbe essere un business in piena regola, ci sono alcuni ospiti in studio che sono molto contrari a tutto ciò. Sono Paola Caruso e Taylor Mega, secondo loro, incontrare i fans è un piacere. Anche Vladimir Luxuria, presente in studio, concorda con l’influencer.

Simona Izzo invece si trova concorde con il pensiero de Giovanni Ciacci. D’altro canto i vip che fanno parte di questo nuovo business sono tantissimi e i prezzi variano di nome in nome. Non sono solo persone dello spettacolo, ma anche atleti, calciatori. Chissà se questa moda prenderà piede o verrà messa presto nel dimenticatoio.