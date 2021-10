"Benvenuta al mondo amore della mia vita": Virginia Mihajlovic grida al mondo la sua gioia per essere diventata mamma della piccola Violante

Tempistiche perfettamente rispettate. Virginia Mihajlovic, seconda figlia di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex calciatore di Inter e Lazio, ha da poco dato alla luce la sua prima bambina. La piccola si chiama Violante ed è la prima nipotina per l’ex campione serbo e per sua moglie Arianna.

Credit: virgimih – Instagram

Il post con cui Virginia ha annunciato al mondo di essere da poche ore diventata mamma è un vero spettacolo. Un primo piano della bimba appena nata che indossa una tutina rosa. Queste le parole aggiunte in didascalia:

Benvenuta al mondo amore della mia vita. Oggi, giovedì 28 Ottobre alle ore 07:06 sei nata tu Violante Vogliacco 🤍 L’emozione più grande della mia vita, ti amiamo immensamente.

La nascita è quindi avvenuta lo scorso giovedì 28 ottobre e il parto sembrerebbe essere filato tutto liscio.

A donare la gioia di diventare mamma a Virginia è stato Alessandro Vogliacco, giovane calciatore del Pordenone che ha giocato anche nelle giovanili della Juventus.

Sebbene nonno Sinisa abbia un profilo Instagram, non ha ancora pubblicato alcuna foto o post che lascia intravedere la sicura emozione che sta vivendo in queste ore.

L’annuncio della gravidanza di Virginia Mihajlovic

Credit: virgimih – Instagram

La gioia per l’arrivo della piccola Violante deve essere stata davvero molta a casa Mihajlovic. Virginia ha pubblicato anche un video che mostra la neo arrivata nella sua culla mentre sfoggia le sue più belle smorfie.

Virginia Mihajlovic è famosa sì per essere la figlia di Sinisa, ma anche per un suo percorso all’interno della televisione italiana. Ha infatti partecipato, insieme a sua sorella maggiore Viktorija a una delle scorse edizioni de L’Isola dei Famosi.

Credit: virgimih – Instagram

Qualche mese fa, i tanti followers che seguono Virginia su Instagram, avevano potuto apprezzare il momento in cui la modella ha scoperto di essere incinta e in cui, insieme al suo compagno, lo comunicava alla sua famiglia.

Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà.

Queste le parole che Virginia e Alessandro avevano scritto in occasione dell’annuncio.

Molto simpatica e commovente anche la scena in cui lo comunicavano a Sinisa Mihajlovic. La giovane coppia ha consegnato un pacchetto regalo all’ex calciatore, al cui interno c’era una tutina da neonato con stampata sopra la scritta “Sorpresa nonno“.